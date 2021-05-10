Нашел рюмку на надгробии: в Одесской области 6-летний мальчик отравился водкой на кладбище

В Одесской области в одном из сел Дальницкой территориальной общины 6-летний мальчик отравился водкой на кладбище.

Ребенок со своими друзьями ходил собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил. В полицию о мальчике, который лежал на улице из-за того, что ему стало плохо, сообщили медики.

Сейчас с ребенком все хорошо, врачи готовят его к выписке.

Вместе с тем правоохранители составили административный протокол на 39-летнюю мать мальчика за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитание.

Также в полиции напомнили, что с 9 по 11 мая проходят поминальные дни, во время которых украинцы ходят на кладбища, где, согласно традициям, не только оставляют сладости или другую еду на надгробиях, но и алкоголь.

Поэтому родителей призывают контролировать, что попадает в руки маленьких детей от чужих людей и объяснять им, что нельзя ничего брать с могил.

Радоница в Украине

В этом году Радоница, которую также называют Проводами или Гробками, выпадает на 11 мая. В этот день верующие поминают своих умерших родных.

Как это нужно делать, что нельзя нести на могилы, а что наоборот разрешено — читайте в нашем материале.