У селі Олександрівка Одеської області пенсіонер переплутав пляшки з алкоголем та гасом. Після вживання горючої суміші його доставили в лікарню.

Там 81-річний пенсіонер помер. Лікарі діагностували шлункову кровотечу та отруєння гасом.

У поліції повідомили, що пенсіонер зловживав алкоголем і переплутав пляшку зі спиртним і пляшку з пальним.

Розтин провели 17 травня, він підтвердив причину смерті.

Дитина отруїлася горілкою

Раніше в Одеській області 6 -річний хлопчик отруївся горілкою на кладовищі.

Він зі своїми друзями ходив збирати солодощі та на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив. Його доставили в лікарню, а на маму хлопчика склали адміністративний протокол.