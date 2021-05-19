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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Переплутав з алкоголем: під Одесою пенсіонер на смерть отруївся гасом

Переплутав з алкоголем: під Одесою пенсіонер на смерть отруївся гасом

У селі Олександрівка Одеської області пенсіонер переплутав пляшки з алкоголем та гасом. Після вживання горючої суміші його доставили в лікарню. 

Там 81-річний пенсіонер помер. Лікарі діагностували шлункову кровотечу та отруєння гасом.

У поліції повідомили, що пенсіонер зловживав алкоголем і переплутав пляшку зі спиртним і пляшку з пальним.

Розтин провели 17 травня, він підтвердив причину смерті. 

Дитина отруїлася горілкою

Раніше в Одеській області 6 -річний хлопчик отруївся горілкою на кладовищі.

Він зі своїми друзями ходив збирати солодощі та на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив. Його доставили в лікарню, а на маму хлопчика склали адміністративний протокол. 

Джерело: Думская

Фото: Pixabay

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