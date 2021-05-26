Напоил алкоголем: на Николаевщине мужчина изнасиловал 12-летнюю подругу дочери

В селе Новопавловка Николаевской области 38-летний отец троих детей изнасиловал 12-летнюю подругу своей дочери. Мужчина заманил девочку в автомобиль, обещав покатать, а взамен повез за пределы села. Затем он угостил несовершеннолетнюю мороженым, напоил алкоголем, и начал приставать.

После этого мужчина привез ребенка к себе домой и объяснил родным, что якобы нашел подружку дочери пьяной возле кладбища.

Девочка только через несколько дней решилась сообщить матери об изнасиловании. Сейчас пострадавшая в больнице, а ее семья вроде переехала в другое село — к бабушке. В школе ужасным инцидентом шокированы.

38-летнего Виталия правоохранители взяли под стражу. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Изнасилование подростка на Днепропетровщине

В Днепропетровской области 52-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 15-летнего парня. Житель одного из поселков приглашал подростка домой, где совершал над ним развратные действия.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.