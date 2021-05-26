Напоїв алкоголем: на Миколаївщині чоловік зґвалтував 12-річну подругу доньки

У селі Новопавлівка Миколаївської області 38-річний батько трьох дітей зґвалтував 12-річну подругу своєї доньки. Чоловік заманив дівчинку в автомобіль, обіцявши покатати, а натомість повіз за межі села. Потім він пригостив неповнолітню морозивом, напоїв алкоголем, і почав приставати.

Після цього чоловік привіз дитину до себе додому та пояснив рідним, що нібито знайшов подружку доньки п’яною біля кладовища.

Дівчинка лише кілька днів наважилася повідомити матері про зґвалтування. Наразі постраждала у лікарні, а її сім’я начебто переїхала в інше село – до бабусі. У школі жахливим інцидентом шоковані.

38-річного Віталія правоохоронці взяли під варту. За скоєний злочин його загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зґвалтування підлітка на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області 52-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 15-річного хлопця. Житель одного з селищ запрошував підлітка додому, де вчиняв над ним розпусні дії.

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.