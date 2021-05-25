В Днепропетровской области местная полиция расследует уголовное производство, которое касается несовершеннолетнего ребенка.

По их данным, 52-летний мужчина насиловал 15-летнего парня. Злоумышленник, прося о помощи, звал к себе домой подростка, с которым потом вступал в половой контакт.

Известно, что этот мужчина — местный житель одного из поселков в Днепропетровской области. Правоохранители провели расследование, в ходе которого собрали доказательства его противоправных действий.

Сейчас подозреваемому грозит лишение свободы до 12 лет по статье 152 (Изнасилование) УК Украины. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Насильник в Киеве

Недавно в столице состоялся похож ужасный инцидент. В Киеве мужчина насиловал женщин в туалетах торгового центра.

В то же время сам подозреваемый свою вину не признал. Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку туалета и принудительно насиловал потерпевших. Его приговорили к трем годам лишения свободы.