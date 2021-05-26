Учительницу забрали с сердечным приступом: в Краматорске ученик распылил газ в школе

В сельской школе под Краматорском ученик случайно распылил газовый баллончик, в результате чего оказался в реанимации. Учительницу математики госпитализировали с сердечным приступом.

Инцидент произошел 25 мая. По информации местных СМИ, семиклассник взял газовый баллончик у своего старшего товарища.

Перед началом урока алгебры он случайно сломал запорное устройство баллончика, и газ начал стремительно распространяться по классу.

— В школе через громкоговоритель объявили о немедленной эвакуации, и все ждали на улице, пока газ не выветрится из помещения, — рассказала и.о. начальника местного управления образования Елена Дрига.

Состояние школьника, пострадавшего больше всех, уже стабилизировалось. Под наблюдением медиков находится и учительница, которая после инцидента получила сердечный приступ.

В управлении образования пообещали провести серьезную проверку случившегося.

Об инциденте уже оповещены правоохранители, рассмотрение всех обстоятельств инцидента продолжается.

Источник: ОбщеЖитие