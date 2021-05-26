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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Вчительку забрали з серцевим нападом: в Краматорську учень розпилив газ у школі

Вчительку забрали з серцевим нападом: в Краматорську учень розпилив газ у школі

В сільській школі під Краматорськом учень випадково розпилив газовий балончик, внаслідок чого опинився в реанімації. Вчительку математики госпіталізували з серцевим нападом.

Інцидент стався 25 травня. За інформацією місцевих ЗМІ, семикласник взяв газовий балончик у свого старшого товариша.

Перед початком уроку алгебри він випадково зламав запірний пристрій балончика, і газ почав стрімко поширюватися в класі.

– У школі через гучномовець оголосили про негайну евакуацію, і всі чекали на вулиці, поки газ не вивітриться з приміщення, – розповіла в.о. начальника місцевого управління освіти Олена Дрига.

Стан школяра, який постраждав найбільше, наразі стабілізувався. Під наглядом медиків перебуває і вчителька, яка після інциденту зазнала серцевого нападу.

В управлінні освіти пообіцяли провести серйозну перевірку того, що сталося.

Про інцидент вже знають правоохоронці, розгляд всіх обставин інциденту триває.

Джерело: ОбщеЖитие

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