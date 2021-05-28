28 мая скончался бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь. Трагедия произошла в Египте во время отдыха с женой. Биографию Виктора Гвоздя с подробностями жизни и профессиональной деятельности читайте в материале Фактов ICTV.

Биография Виктора Гвоздя

Виктор Гвоздь — украинский военный со званием генерал-лейтенанта, разведчик и доктор наук. Он родился 24 мая 1959 года в Тернопольской области.

Профессиональную деятельность после обучения в военном училище Виктор Гвоздь начал в 1981 году, став переводчиком в штабе Забайкальского военного округа.

При жизни он возглавлял ряд руководящих должностей, связанных с военной службой. В 1992 году его назначили офицером Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В 1993-1995 годах Гвоздь участвовал в миротворческой миссии ООН в бывшей Югославии.

В 2000 году Виктор Гвоздь — представитель Министерства обороны Украины в ООН. С 2008 по 2010 год — глава Главного управления разведки Минобороны.

С 2014 до 2016 года занимал должность главы Службы внешней разведки Украины. В 2019 году Гвоздь стал доктором военных наук.

Он увлекался теннисом и фотографией, а также стал автором двух книг о военной разведке. У него осталось двое детей и жена.

В соцсетях Гвоздя немало фотографий с дайвингом, последние он опубликовал незадолго до смерти. Похоже, это было еще одним из его хобби.

Виктор Гвоздь умер

Виктор Гвоздь умер в обед 28 мая, через несколько дней после дня рождения. Экс-глава разведки не поднялся на воду при погружении с аквалангом.

По предварительной информации, позже его нашли спасатели и отвезли в больницу, где он умер.

Фото: Виктор Гвоздь