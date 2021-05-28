28 травня помер колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь. Трагедія трапилася у Єгипті під час відпочинку з дружиною. Біографію Віктора Гвоздя з подробицями життя та професійної діяльності читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Біографія Віктора Гвоздя

Віктор Гвоздь — український військовий зі званням генерал-лейтенанта, розвідник та доктор наук. Він народився 24 травня 1959 року в Тернопільській області.

Професійну діяльність після навчання у військовому училищі Віктор Гвоздь розпочав у 1981 році, ставши перекладачем у штабі Забайкальського військового округу.

За життя він очолював низку керівних посад, пов’язаних з військовою службою. У 1992 році його призначили офіцером Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У 1993-1995 роках Гвоздь брав участь у миротворчій місії ООН у колишній Югославії.

У 2000 році Віктор Гвоздь — представник Міністерства оборони України в ООН. З 2008 до 2010 року — очільник Головного управління розвідки Міноборони.

З 2014 до 2016 року обіймав посаду очільника Служби зовнішньої розвідки України. У 2019 році Гвоздь став доктором військових наук.

Він захоплювався тенісом і фотографією, а також став автором двох книг про воєнну розвідку. У нього залишилося двоє дітей та дружина.

У соцмережах Гвоздя є чимало фотографій з дайвінгом, останні він опублікував незадовго до смерті. Схоже, це було ще одним з його хобі.

Віктор Гвоздь помер

Віктор Гвоздь помер в обід 28 травня, за кілька днів після дня народження. Екс-глава розвідки не виплив на воду після занурення з аквалангом.

За попередньою інформацією, пізніше його знайшли рятувальники і відвезли у лікарню, де він помер.

Фото: Віктор Гвоздь