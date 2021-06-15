Закрывал лицо подушкой: в Черкассах мужчина пытался зарезать12-летнего мальчика

В Черкассах задержали мужчину, совершившего покушение на убийство 12-летнего мальчика.

Злоумышленник набросился за ребенка в подъезде. Вооружившись ножом, он нанес удар в жизненно важный орган мальчика.

Чтобы соседи не услышали криков, мужчина предусмотрительно взял с собой подушку, чтобы закрыть ребенку лицо.

От смерти мальчика спас его отец, который в тот момент зашел в подъезд. Услышав шаги, злоумышленник бросил подушку на землю и убежал.

Во время первоочередных оперативных мероприятий 32-летний нападавший был задержан. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он не смог объяснить мотивов нападения на мальчика.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Нападение на мальчика в Сумской области

Неделю назад в Кролевце задержали 28-летнего мужчину, который хотел изнасиловать семилетнего мальчика.

28-летний мужчина встретил мальчика в магазине, а когда тот пошел домой, направился за ним.

Оставшись наедине в подъезде, педофил закрыл ребенку рот рукой и начал снимать штаны, касаясь интимных мест.

Семилетний мальчик сумел вовремя вырваться из рук педофила и убежать. Позже нападающего вместе с правоохранителями нашел отец ребенка.

Источники: Черкасская областная прокуратура, Нацполиция