В ходе ночной атаки на Украину российские войска применили баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Об этом утром 8 августа сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 18:00 7 августа и продолжается до сих пор, поскольку в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Сейчас смотрят

Армия РФ применила:

шесть баллистических ракет Искандер-М и зенитных управляемых ракет С-400 (из Брянской области РФ);

151 ударных беспилотников типа Shahed (в том числе реактивных), Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия (из районов Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского, в пока захваченном Крыму).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:00 8 августа сбили/приглушили 135 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.

Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на семи локациях.

Несколько ракет целей не достигли, информация уточняется, отмечают в Воздушных силах ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.