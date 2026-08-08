Карта боевых действий на 8 августа 2026 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновений. Враг ударил двумя ракетами и сбросил 242 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 10 837 дронов-камикадзе и совершили 3327 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026
Ситуация на фронте на 8 августа
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток Силы обороны остановили пять вражеских штурмов. Враг произвел 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника в районах Волчанска и Лимана, а также в направлениях Радьковки, Гоптовки, Западного и Петро-Ивановки.
На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении Новоплатоновки.
На Лиманском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Твердохлебового и Новоселовки.
На Славянском направлении 15 раз штурмовал в районах Закотного, Кривой Луки и Резниковки, а также в направлениях Рай-Александровки, Пискуновки и Калеников.
На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Орехово-Василовки.
На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Русиного Яра, Новоселовки, Торецкого и Николаяполья.
На Покровском направлении защитники остановили 30 атак в районах Белицкого, Родинского, Сергеевки и Котлиного в направлениях Торецкого, Дорожного, Ганновки, Шевченко, Новогришиного, Мирного, Удачного, Новоподгородного, Новопавловки и Николаевки.
На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали в направлениях Воздвиженки, Ровно, Староукраинки и Чаривного.
На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и Павловки.
На Приднепровском и Александровском направлениях минувших суток враг штурмовых действий не проводил.
Потери РФ на 8 августа 2026 года
- личного состава – около 1 456 610 (+1 190);
- танков – 12 251 (+4);
- боевых бронированных машин – 25 099 (+1);
- артиллерийских систем – 47 580 (+58);
- реактивных систем залпового огня – 2 009 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 556 (+6);
- самолетов – 439;
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2 162 (+10);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 449 606 (+1 751);
- крылатых ракет – 5 007;
- кораблей (катеров) – 35 (+1);
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 131 417 (+349);
- специальной техники – 4 504 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.