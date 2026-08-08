За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновений. Враг ударил двумя ракетами и сбросил 242 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 10 837 дронов-камикадзе и совершили 3327 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026

Ситуация на фронте на 8 августа

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток Силы обороны остановили пять вражеских штурмов. Враг произвел 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника в районах Волчанска и Лимана, а также в направлениях Радьковки, Гоптовки, Западного и Петро-Ивановки.

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На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Твердохлебового и Новоселовки.

На Славянском направлении 15 раз штурмовал в районах Закотного, Кривой Луки и Резниковки, а также в направлениях Рай-Александровки, Пискуновки и Калеников.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Орехово-Василовки.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Русиного Яра, Новоселовки, Торецкого и Николаяполья.

На Покровском направлении защитники остановили 30 атак в районах Белицкого, Родинского, Сергеевки и Котлиного в направлениях Торецкого, Дорожного, Ганновки, Шевченко, Новогришиного, Мирного, Удачного, Новоподгородного, Новопавловки и Николаевки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали в направлениях Воздвиженки, Ровно, Староукраинки и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и Павловки.

На Приднепровском и Александровском направлениях минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

Потери РФ на 8 августа 2026 года

личного состава – около 1 456 610 (+1 190);

танков – 12 251 (+4);

боевых бронированных машин – 25 099 (+1);

артиллерийских систем – 47 580 (+58);

реактивных систем залпового огня – 2 009 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 556 (+6);

самолетов – 439;

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 2 162 (+10);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 449 606 (+1 751);

крылатых ракет – 5 007;

кораблей (катеров) – 35 (+1);

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 131 417 (+349);

специальной техники – 4 504 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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