В ночь на 8 августа российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Целями стали, по меньшей мере, два нефтеперерабатывающих завода — в Краснодарском крае и Самарской области.

Атака на Ильский НПЗ

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника произошел пожар. По предварительным данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадали пять человек.

В оперативном штабе заявили, что на месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Масштабы повреждений уточняют.

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Затем удар по Ильскому НПЗ подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны и в Генштабе ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, Ильский НПЗ располагает шестью технологическими установками с общей мощностью переработки 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие принимает, хранит и перерабатывает углеводородное сырье, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей российской армии.

Ильский НПЗ уже не раз становился целью атак. По данным российских и украинских источников, сообщения об ударах по предприятию появлялись, в частности, 10 июля, 2 июня, 17 февраля и 1 января, а также в предыдущие годы.

Атака на Сызранский НПЗ

В то же время, об атаке сообщали и в районе Сызранского НПЗ в Самарской области. По информации местных жителей, беспилотники могли атаковать территорию вблизи установки атмосферно-вакуумной перегонки (АВТ) и нефтяных резервуаров.

Над Сызранским НПЗ тянется многокилометровый столб густого дыма.

Поражение Сызранского НПЗ подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Этот НПЗ входит в состав Роснефти. Проектная мощность завода составляет около 8,5 млн. тонн нефти в год. Завод производит более 20 видов нефтепродуктов, включая моторные топлива и дорожный битум. Предприятие является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области и обеспечивает топливом российскую армию.

Поражение поста наблюдения Сиваш

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение поста технического наблюдения врага на самоподъемной буровой установке Сиваш в Черном море.

На СПБУ Сиваш россияне разместили технические средства наблюдения и обеспечение их работы в акватории Черного моря. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Российское Минобороны заявило о масштабной работе противовоздушной обороны. По его утверждению, в течение ночи и утра силы ПВО якобы перехватили и уничтожили около 400 беспилотников самолетного типа.

Российское ведомство утверждает, что дроны фиксировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем, оккупированным.

Информация о характере повреждений Сызранского НПЗ и возможных последствиях атаки уточняется.

Ильский и Сызранский НПЗ являются важнейшими объектами нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ. Удары по таким предприятиям могут влиять на производство и поставку нефтепродуктов, в частности, топлива.

Утром 6 августа дроны атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Там произошел пожар.

4 августа ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Exilenova+

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