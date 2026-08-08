В России после ночной атаки горят Ильский и Сызранский НПЗ
- На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание после падения обломков БПЛА.
- Об атаке сообщают в районе Сызранского НПЗ в Самарской области.
- Минобороны РФ заявило о почти 400 якобы уничтоженных и перехваченных беспилотниках.
В ночь на 8 августа российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Целями стали, по меньшей мере, два нефтеперерабатывающих завода — в Краснодарском крае и Самарской области.
Атака на Ильский НПЗ
На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника произошел пожар. По предварительным данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадали пять человек.
В оперативном штабе заявили, что на месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Масштабы повреждений уточняют.
Затем удар по Ильскому НПЗ подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны и в Генштабе ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ, Ильский НПЗ располагает шестью технологическими установками с общей мощностью переработки 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие принимает, хранит и перерабатывает углеводородное сырье, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей российской армии.
Ильский НПЗ уже не раз становился целью атак. По данным российских и украинских источников, сообщения об ударах по предприятию появлялись, в частности, 10 июля, 2 июня, 17 февраля и 1 января, а также в предыдущие годы.
Атака на Сызранский НПЗ
В то же время, об атаке сообщали и в районе Сызранского НПЗ в Самарской области. По информации местных жителей, беспилотники могли атаковать территорию вблизи установки атмосферно-вакуумной перегонки (АВТ) и нефтяных резервуаров.
Над Сызранским НПЗ тянется многокилометровый столб густого дыма.
Поражение Сызранского НПЗ подтвердил Генеральный штаб ВСУ.
Этот НПЗ входит в состав Роснефти. Проектная мощность завода составляет около 8,5 млн. тонн нефти в год. Завод производит более 20 видов нефтепродуктов, включая моторные топлива и дорожный битум. Предприятие является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области и обеспечивает топливом российскую армию.
Поражение поста наблюдения Сиваш
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение поста технического наблюдения врага на самоподъемной буровой установке Сиваш в Черном море.
На СПБУ Сиваш россияне разместили технические средства наблюдения и обеспечение их работы в акватории Черного моря. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Российское Минобороны заявило о масштабной работе противовоздушной обороны. По его утверждению, в течение ночи и утра силы ПВО якобы перехватили и уничтожили около 400 беспилотников самолетного типа.
Российское ведомство утверждает, что дроны фиксировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем, оккупированным.
Информация о характере повреждений Сызранского НПЗ и возможных последствиях атаки уточняется.
Ильский и Сызранский НПЗ являются важнейшими объектами нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ. Удары по таким предприятиям могут влиять на производство и поставку нефтепродуктов, в частности, топлива.
Утром 6 августа дроны атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Там произошел пожар.
4 августа ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области.
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Фото: Exilenova+