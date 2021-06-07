Изнасилование в Сумской области: в Кролевце задержали педофила (ФОТО)

В Кролевце Сумской области задержали 28-летнего мужчину, который хотел изнасиловать семилетнего мальчика.

Вместе с полицией педофила нашел отец пострадавшего ребенка.

Выяснилось, что 28-летний мужчина встретил мальчика в магазине, а когда он направился домой, пошел за ним.

Зайдя в подъезд за мальчиком, нападающий прижал его к стене, закрыл рот рукой и начал снимать штаны, касаясь интимных мест.

Семилетний мальчик сумел вовремя вырваться из рук педофила и убежать. В полиции подтвердили, что нападающий уже отбывал наказание в тюрьме за преступления, связанные с кражами.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие по делу продолжается.

Изнасилование школьницы в Кролевце

В конце марта в Кролевце произошел похожий случай — 19-летний ранее судимый парень набросился на школьницу и хотел ее изнасиловать прямо на улице.

Крики девочки о помощи услышала женщина, которая проходила мимо. Между тем нападающий повалил школьницу на землю и пытался взыскать с нее джинсы.

Когда парень понял, что их увидели, быстро убежал. Уже через несколько часов нападающего доставили в участок, и школьница его узнала.

Характерным было то, что молодой человек был в грязной одежде и весь в крови. За содеянное ему грозит до 12 лет заключения.

Фото: Департамент уголовного розыска