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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Колесо оторвало руку: на Ровенщине в ДТП погиб пешеход

Колесо оторвало руку: на Ровенщине в ДТП погиб пешеход

В Березном Ровенской области произошло смертельное ДТП. От грузовика отлетело колесо и задело проходившего мимо мужчину.

Авария произошла вечером 17 июня. Колесо грузовика оторвало пешеходу правую руку.

На место ДТП приехала бригада медиков: они установили, что пострадавшему мужчине примерно 30 лет.

Его срочно госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

— Предварительный диагноз: травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижнего третьего плеча, — говорится в сообщении.

Медики боролись за жизнь пострадавшего мужчины, однако от полученных травм он скончался.

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