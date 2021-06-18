В Березном Ровенской области произошло смертельное ДТП. От грузовика отлетело колесо и задело проходившего мимо мужчину.

Авария произошла вечером 17 июня. Колесо грузовика оторвало пешеходу правую руку.

На место ДТП приехала бригада медиков: они установили, что пострадавшему мужчине примерно 30 лет.

Его срочно госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

— Предварительный диагноз: травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижнего третьего плеча, — говорится в сообщении.

Медики боролись за жизнь пострадавшего мужчины, однако от полученных травм он скончался.