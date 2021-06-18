В Березному Рівненської області сталася смертельна ДТП. Від вантажівки відлетіло колесо і зачепило чоловіка, що проходив повз.
Аварія відбулася ввечері 17 червня. Колесо вантажівки відірвало пішоходу праву руку.
На місце ДТП приїхала бригада медиків: вони встановили, що постраждалому чоловіку орієнтовно 30 років.
Його терміново госпіталізували та надали усю необхідну медичну допомогу.
– Попередній діагноз: травматична ампутація правої верхньої кінцівки на рівні нижньої третьої плеча, – йдеться у повідомленні.
Медики боролися за життя постраждалого чоловіка, однак від отриманих травм він помер.