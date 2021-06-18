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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Колесо відірвало руку: на Рівненщині в ДТП загинув пішохід

Колесо відірвало руку: на Рівненщині в ДТП загинув пішохід

В Березному Рівненської області сталася смертельна ДТП. Від вантажівки відлетіло колесо і зачепило чоловіка, що проходив повз.

Аварія відбулася ввечері 17 червня. Колесо вантажівки відірвало пішоходу праву руку.

На місце ДТП приїхала бригада медиків: вони встановили, що постраждалому чоловіку орієнтовно 30 років.

Його терміново госпіталізували та надали усю необхідну медичну допомогу.

– Попередній діагноз: травматична ампутація правої верхньої кінцівки на рівні нижньої третьої плеча, – йдеться у повідомленні.

Медики боролися за життя постраждалого чоловіка, однак від отриманих травм він помер.

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