В Березному Рівненської області сталася смертельна ДТП. Від вантажівки відлетіло колесо і зачепило чоловіка, що проходив повз.

Аварія відбулася ввечері 17 червня. Колесо вантажівки відірвало пішоходу праву руку.

На місце ДТП приїхала бригада медиків: вони встановили, що постраждалому чоловіку орієнтовно 30 років.

Його терміново госпіталізували та надали усю необхідну медичну допомогу.

– Попередній діагноз: травматична ампутація правої верхньої кінцівки на рівні нижньої третьої плеча, – йдеться у повідомленні.

Медики боролися за життя постраждалого чоловіка, однак від отриманих травм він помер.