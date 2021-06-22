В Киеве суд огласил приговор 45-летнему мужчине, который изнасиловал двух женщин и пытался совершить сексуальное насилие еще над тремя. Мужчину лишили свободы до 10 лет.

По данным следователей, с середины 2017 года насильник орудовал на территории Голосеевского района города.

Задержанный, прогуливаясь безлюдными местами вечером, подыскивал молодых женщин, которые были похожи между собой внешне.

Он подходил к жертвам сзади, набрасывал на шею ремень, после чего, применяя грубую физическую силу, перемещал женщин в лесополосу, где и насиловал.

Таким образом мужчина совершил сексуальное насилие над двумя женщинами. В то же время трем другим удалось вырваться из рук нападавшего и убежать от него.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности за насильственные преступления против половой свободы.

Столичная прокуратура полностью доказала вину подозреваемого в преступлениях и назначила ему максимальное наказание. Однако сам насильник своей вины не признает.

Злоумышленник будет находится под стражей до вступления приговора в законную силу.

Источник: Киевская горпрокуратура