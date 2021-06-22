У Києві суд оголосив вирок 45-річному чоловіку, який зґвалтував двох жінок та намагався вчинити сексуальне насильство ще над трьома. Чоловіка позбавили волі до 10 років.

За даними слідчих, із середини 2017 року ґвалтівник орудував на території Голосіївського району міста.

Затриманий, прогулюючись відлюдними місцями увечері, підшукував молодих жінок, які були схожі між собою за зовнішністю.

Він підходив до жертв ззаду, накидав на шию ремінь, після чого, застосовуючи грубу фізичну силу, переміщував жінок до лісосмуг, де й ґвалтував.

Таким чином чоловік вчинив сексуальне насильство над двома жінками. Водночас трьом іншим вдалося вирватись з рук нападника та втекти від нього.

Раніше чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за насильницькі злочини проти статевої свободи.

Столична прокуратура повністю довела вину підозрюваного у злочинах та призначила йому максимальне покарання. Однак сам ґвалтівник своєї вини не визнає.

Зловмисник перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.

Джерело: Київська міськпрокуратура