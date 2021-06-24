Годами в многоэтажке в Лубнах совершалось паломничество странных мужчин и женщин. Непоседливые незнакомцы со стеклянными глазами шли к 73-летней Валентине.

Местные называют женщину “англичанкой”, поскольку пенсионерка когда-то работала учительницей. Однако о ее педагогическом стаже соседи уже давно забыли, потому что прибавку к пенсии Валентина зарабатывала, продавая наркотики.

Именно из-за проблемных клиентов пенсионерки жители подъезда установили домофон. Таким образом они мечтали хоть как-то уберечься от незнакомцев, которые находились под кайфом.

Соседи рассказали, что неуемная соседка продавала товар прямо в подъезде. Это место в шутку называют прилавком. Иногда соседи не выдерживали такой наглости, и ссорились с наркобаронессой. Тогда ей приходилось немного, как говорят, шифроваться.

Если же местные прогоняли клиентов со двора, Валентина встречалась с ними поблизости дома. Продажа товара происходила возле местного супермаркета и остановки общественного транспорта. Кто заподозрит, что 73-летняя женщина при свидетелях торгует наркотиками.

Большой наплыв клиентов в конце утомил летнюю женщину, и она взяла себе в напарницы, хоть на два года, но младшую подругу. С тех пор соседи совсем не могли найти управы на этих седовласых женщин.

Как гром среди ясного неба, на квартиру наркопенсионерки налетели спецназовцы. Во время обыска нашли много интересного: около 700 ампул димедрола, таблетки метадона и другие наркотические таблетки, не похожие на аптечку старой больной женщины.

Да и состояние ее — вовсе не пенсионерское. На банковском счете Валентины лежит более 600 тыс. грн. В полиции предполагают, что эти деньги женщина заработала на продаже наркотиков.

— Получили разрешение на проведение ряда оперативных закупок и провели оперативные закупки. В результате получили постановления на проведение обыска и задержали фигурантов. Это лица женского пола пожилого возраста 1947 и 1949 года рождения, — рассказал руководитель управления по борьбе с наркопреступностью полиции Полтавщины Сергей Цыганенко.

Незаконная деятельность обеих женщин полицейские документировали более года, чтобы уже точно собрать неопровержимые доказательства. Дочь Валентины, которая жила с ней вместе, об аресте матери говорить не хочет.

Сейчас бизнес Валентины остановился, а сама она сидит в изоляторе. Ее дело уже в суде: обеим партнершам по наркокартелям светит тюрьма.

Пенсионерку, как оказалось, уже когда-то судили за торговлю наркотиками. Поэтому повторно она может загреметь на целых 12 лет. А жители этой многоэтажки довольны, что к их жалобам наконец прислушались.