Роками у багатоповерхівці в Лубнах відбувалося паломництво дивних чоловіків та жінок. Непосидючі незнайомці зі скляними очима йшли до 73-річної Валентини.

Місцеві називають жінку “англічанкою”, оскільки пенсіонерка колись працювала вчителькою. Проте про її педагогічний стаж сусіди вже давно забули, тому що надбавку до пенсії Валентина заробляла, продаючи наркотики.

Саме через проблемних клієнтів пенсіонерки мешканці під’їзду встановили домофон. Таким чином вони мріяли хоч якось уберегтися від незнайомців, які перебували під кайфом.

Сусіди розповіли, що невгамовна сусідка продавала товар просто у під’їзді. Це місце жартома називають прилавком. Іноді сусіди не витримували такого нахабства, і сварилися з наркобаронесою. Тоді їй доводилося трохи, як кажуть, шифруватися.

Якщо ж місцеві проганяли клієнтів із двору, Валентина зустрічалася із ними неподалік будинку. Продаж товару відбувався біля місцевого супермаркету та зупинки громадського транспорту. Хто ж запідозрить, що 73-річна жінка при свідках торгує наркотиками.

Великий наплив клієнтів врешті втомив літню жінку, тож вона взяла собі в напарницю, хоч на два роки, але молодшу подругу. Відтоді сусіди зовсім не могли знайти управи на цих сивочолих жінок.

Як грім серед ясного неба, на квартиру наркопенсіонерки налетіли спецпризначенці. Під час обшуку знайшли багато цікавого: близько 700 ампул димедролу, пігулки метадону та інші наркотичні таблетки, не схожі на аптечку старої хворої жінки.

Та і статки її – зовсім не пенсіонерські. На банківському рахунку Валентина тримає понад 600 тис. грн. У поліції припускають, що ці гроші жінка заробила на продажі наркотиків.

– Отримали дозволи на проведення низки оперативних закупівель, провели оперативні закупівлі. У результаті отримали ухвали на проведення обшуку та затримали фігурантів. Це особи жіночої статі похилого віку 1947 та 1949 року народження, – розповів керівник управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавщини Сергій Циганенко.

Незаконну діяльність обох жінок поліцейські документували понад рік, щоб вже точно назбирати неспростовні докази. Дочка Валентини, яка жила з нею разом, про арешт матері говорити не хоче.

Наразі бізнес Валентини зупинився, а сама вона сидить в ізоляторі. Її справа уже в суді: обом партнеркам за наркокартелем світить тюрма.

Пенсіонерку, як виявилося, вже колись судили за торгівлю наркотиками. Тому повторно вона може загриміти аж на 12 років. А мешканці цієї багатоповерхівки задоволені, що до їхніх скарг нарешті дослухалися.