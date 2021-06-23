По очереди насиловали пенсионерку: под Запорожьем двум парням объявили приговор

В Запорожской области объявили приговор двум парням за групповое изнасилование 69-летней женщины. Так, трое задержанных под действием наркотиков проникли к пенсионерке в дом и совершили сексуальное насилие. Одному из парней всего 14 лет.

По данным следователей, в январе 2020 года около 02.00 трое парней в возрасте от 14 до 19 лет, находясь под наркотиками, попали в дом пожилой женщины.

Двое старших парней, применяя физическое насилие и угрожая ножом, по очереди насиловали пенсионерку.

Затем один из них, пригрозил 14-летнему товарищу и также заставил его изнасиловать женщину.

В результате инцидента двух жителей города Каменка-Днепровская Васильевского района, один из которых несовершеннолетний, признали виновными в изнасиловании.

Кроме того, последнего — еще и в преклонении друга к употреблению наркотиков и принуждении к сексуальному насилию.

Теперь обоих обвиняемых могут посадить за решетку на девять лет.

Источник: Запорожская облпрокуратура