В Киеве проходит акция протеста физических лиц-предпринимателей под названием Похороны микробизнеса. Люди протестуют против фискализации трех видов ФЛП и уничтожения микробизнеса в Украине.

Они устроили акцию возле ТРЦ Глобус на Майдане Независимости с гробами и погребальными венками. Между митингующими и полицией происходят столкновения.

Обновлено 13.30. Около 300 митингующих стоят у здания Верховной Рады. Они ожидают перерыва, чтобы выдвинуть депутатам свои требования. Перед этим участники повесили венки на забор возле Рады.

— Три направления физических лиц-предпринимателей уже подверглись фискализации. Это предприятия, реализующие аптечные лекарственные средства — так называемые семейные аптеки, мелкие ювелиры и реализаторы сложной бытовой техники. И мы символически хотим привлечь внимание к тому, что идет уничтожение микробизнеса в Украине, — объяснил организатор митинга Сергей Доротич.

Митингующие хотели положить гроб возле Верховной Рады, но как только колонна тронулась, ее движение заблокировали правоохранители. Силовики ломали венки и гробы, после чего участники акции отправились к Европейской площади.

Из-за митинга ФЛП в столице перекрыта Европейская площадь и улица Крещатик.

Фото: Александр Ляскович