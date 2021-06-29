У Києві проходить акція протесту фізичних осіб-підприємців під назвою Похорони мікробізнесу. Люди протестують проти фіскалізації трьох видів ФОП та знищення мікробізнесу в Україні.

Вони влаштували акцію біля ТРЦ Глобус на Майдані Незалежності з похоронними трунами та вінками. Між мітингувальниками та поліцією відбуваються сутички.

– Три напрями фізичних осіб-підприємців уже фіскалізовані. Це підприємства, що реалізують аптечні лікарські засоби – так звані сімейні аптеки, дрібні ювеліри та реалізатори складної побутової техніки. І ми символічно хочемо привернути увагу до того, що йде знищення мікробізнесу в Україні, – пояснюють організатори мітингу.

Мітингувальники хотіли покласти труну біля Верховної Ради, але щойно колона рушила, її рух заблокували правоохоронці. Силовики ламали вінки та труни, після чого учасники акції вирушили до Європейської площі.

Через мітинг ФОПів у столиці перекрита Європейська площа та вулиця Хрещатик.

Фото: Олександр Ляскович