В Черкасской области мужчина во время конфликта из ружья выстрелил в сына, а затем в себя. В частности, потерпевшего удалось спасти, а вот отец умер сразу на месте.

Обычная семьи Дмитренков жила фактически на окраине села. Отец пчеловод, сын заядлый рыбак, мать домохозяйка.

Однако однажды утром соседи услышали громкие выстрелы на улице, но не сразу поняли, что прозвучали они с этого двора.

Владимир с женой живут рядом. Они как раз были на огороде, когда к ним прибежала соседка Антонина.

Женщина плача, умоляла вызвать скорую. Но сначала сосед помчался к ней во двор, чтобы разобраться, что произошло и там наткнулся на окровавленного хозяина.

64-летний Николай уже не дышал. А вот раненный сын супругов 34-летний Виктор еще был жив, он на огороде кричал от боли.

Пока на место расстрела ехала полиция и скорая, женщина, муж которой погиб, а сын истекал кровью на огороде, рассказала, что из ружья у сына выстрелил сам отец.

После чего Николай спокойно развернулся, ушел из огорода во двор и там выстрелил себе в шею.

Соседи уверяют, что серьезных конфликтов в семье никогда не было, жили они скромно. И все же были у них свои тайны.

— Говорят, что когда покойный выпивал, то неадекватно себя вел, портил нервы всей семье. Была какая-то бытовая ссора на фоне. Отец с сыном спорили и, как результат, он выстрелил в Виктора, испугался и сам застрелился, — говорит сельский староста Дмитрий Ковтун.

В то же время пострадавшая семья категорически отказывается говорить на эту тему. Говорят только, что все силы бросили на спасение Виктора, ведь его спинной мозг буквально нашпигован дробью.