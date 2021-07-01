На Черкащині чоловік під час конфлікту із рушниці вистрелив у сина, а потім у себе. Зокрема, потерпілого вдалося врятувати, а от батько помер одразу на місці.

Звичайна родини Дмитренків жила фактично на околиці села. Батько бджоляр, син затятий рибалка, мати домогосподарка.

Однак одного ранку сусіди почули гучні постріли на вулиці, та не одразу зрозуміли, що пролунали вони з цього двору.

Володимир із дружиною мешкають поряд. Вони саме сапали город, коли до них прибігла сусідка Антоніна.

Жінка плачучи, благала викликати швидку. Та спершу сусід помчав до неї на подвір’я, щоб розібратись, що сталось і там він натрапив на скривавленого господаря.

64-річний Микол вже не дихав. А от поранений син подружжя 34-річний Віктор ще був живий, він на городі кричав від болю.

Поки на місце розстрілу їхала поліція та швидка, жінка, чоловік якої загинув, а син стікав кров’ю на городі, розповіла, що з рушниці у сина вистрілив сам батько.

Після чого Микола спокійно розвернувся, пішов з городу на подвір’я і там вистрілив собі у шию.

Сусіди запевняють, що серйозних конфліктів у родині ніколи не було, жили вони скромно. Та все ж були у них свої таємниці.

– Кажуть, що коли покійний випивав, то неадекватно себе вів, псував нерви всій родині. Була якась побутова сварка на тлі. Батько із сином сперечалися і, як наслідок, він вистрелив у Віктора, злякався і сам застрелився, – каже сільський староста Дмитро Ковтун.

Натомість постраждала родина категорично відмовляється говорити на цю тему. Кажуть лише, що всі сили кинули на порятунок Віктора, адже його спинний мозок буквально нашпигований дробом.