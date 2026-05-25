Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что готов выступить представителем Европы на потенциальных переговорах между ЕС и РФ.

Об этом пишет Yle.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отказался бы от роли представителя Европы на возможных переговорах ЕС и России, если получит соответствующий запрос.

Такое заявление он сделал после того, как президент Украины Владимир Зеленский в мае отметил, что Европа должна иметь своего представителя в переговорах с Россией, пишет Yle.

— Если меня попросят, то это не та вещь, на которую можно ответить отрицательно, — сказал Стубб.

В то же время президент Финляндии подчеркнул, что говорить о мирных переговорах можно только после того, как Россия согласится на прекращение огня.

По его словам, именно прекращение боевых действий должно стать первым условием для начала каких-либо дискуссий о мирном урегулировании войны.

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что президент Финляндии Александр Стубб среди вероятных кандидатов на роль представителя Евросоюза в потенциальных переговорах по завершению войны между Украиной и Россией.

Среди возможных кандидатов также называли бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-премьер-министра Италии Марио Драги.

По данным Politico, Европа активизировала поиск своего представителя для переговорного процесса на фоне сосредоточенности администрации президента США Дональда Трампа на войне в Иране.

Издание отмечало, что Стубб ранее выражал заинтересованность в роли посредника, однако для этого ему необходима поддержка стран ЕС.

В то же время Москва может негативно отнестись к его кандидатуре из-за членства Финляндии в НАТО.

Кроме того, среди потенциальных кандидатов на роль представителя ЕС в переговорах позже появилось новое имя — бывший президент Финляндии Саули Ниинисте. Ранее его кандидатуру в контексте возможного посредничества между Украиной и Россией не упоминали.

Также бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала лидеров ЕС к прямым переговорам с Россией по прекращению войны в Украине, однако заявила, что не будет участвовать в этом процессе.

Она отметила, что не считает себя соответствующей кандидатурой для роли переговорщика как бывшая чиновница, и подчеркнула, что российская сторона будет воспринимать всерьез только действующих европейских лидеров.

Отдельно президент России Владимир Путин заявлял, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера одной из лучших кандидатур по возможному посредничеству между Россией и Европейским Союзом.

По его словам, он был бы готов работать с любым политиком, не занимавшим жесткую позицию в отношении Москвы, однако именно Шредера он назвал наиболее приемлемым вариантом.

Также Путин повторил тезис о якобы открытости России к переговорам и заявил, что будущему посреднику должны доверять как ЕС, так и РФ.

Высокая представительница Евросоюза по вопросам внешней и политики безопасности Кая Каллас резко отреагировала на такое заявление президента РФ Владимира Путина.

Она подчеркнула, что предоставление Москве права определять переговорщика от имени Европы было бы ошибочным шагом.

По ее словам, Шредер имеет длительные связи с российскими государственными структурами, что подвергает сомнению его беспристрастность.

Каллас также отметила, что именно по таким связям понятно, почему Кремль продвигает его кандидатуру, и фактически может рассматривать его как фигуру, представляющую интересы обеих сторон одновременно.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские лидеры, обсуждающие возможность диалога с Россией, могут напрямую связаться с Владимиром Путиным.

По его словам, дискуссии о потенциальных контактах с Москвой в Европе “находятся в воздухе”, однако реальный диалог, по мнению Кремля, может быть гораздо проще — по телефонному звонку.

Песков также подчеркнул, что в Кремле рассчитывают на прагматический подход европейских стран и их готовность переходить от обсуждений к практическим контактам с Россией, подчеркнув, что российская сторона якобы открыта для таких взаимодействий в случае их реального запуска.

