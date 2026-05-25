Китай отправил в космос новый экипаж астронавтов в рамках миссии Шэньчжоу-23 (Shenzhou-23).

Один из членов экипажа должен провести на орбитальной станции Тяньгун (Небесный дворец) целый год — это станет рекордом для китайской космической программы и важным этапом в подготовке к высадке людей на Луну к 2030 году.

Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Космический корабль Шэньчжоу-23 вывела на орбиту ракета Long March-2F Y23.

Первая женщина-астронавт из Гонконга

В состав экипажа вошли трое астронавтов: командир Чжу Янчжу, пилот Чжан Юаньчжи и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин.

Последняя ранее работала инспектором полиции в Гонконге и первой среди жителей города приняла участие в китайской космической миссии.

В Китайском агентстве пилотируемых космических полетов сообщили, что решение о том, кто именно останется на станции на год, примут позже — в зависимости от хода миссии.

С 2021 года Китай регулярно отправляет экипажи на станцию Тяньгун примерно на шесть месяцев. Новая миссия должна помочь изучить влияние длительного пребывания в космосе на организм человека.

Китай и США ускоряют лунную гонку

Запуск Шэньчжоу-23 состоялся на фоне активного соперничества между Китаем и США в сфере освоения Луны.

NASA планирует осуществить пилотируемую посадку на Луну в 2028 году — на два года раньше Китая. Американская сторона также стремится создать долгосрочную базу на спутнике Земли как этап для будущих полетов на Марс.

В апреле 2026 года четверо астронавтов NASA совершили полет вокруг Луны в рамках миссии Artemis II — это был первый пилотируемый лунный полет за последние полвека.

Тем временем компания SpaceX провела испытания ракеты Starship, которую планируют использовать для будущих миссий NASA на Луну.

Китай планирует создать базу на Луне совместно с РФ

Китай рассчитывает не только высадить астронавтов на Луну к 2030 году, но и создать постоянную лунную базу к 2035 году совместно с Россией.

Для этого Пекин тестирует новые технологии, в частности тяжелые ракеты Long March-10, космический корабль Мэнчжоу и лунный модуль Ланьюэ.

Во время миссии Шэньчжоу-23 также планируется провести первое автоматическое быстрое сближение и стыковку с главным модулем станции Тяньгун — эта технология необходима для будущей лунной программы.

Помимо технических задач, ученые будут изучать влияние радиации, потери костной массы и психологического стресса на людей во время длительных космических миссий.

Также китайские государственные СМИ сообщили, что на станции Тяньгун проводят эксперимент со стволовыми клетками человека для исследования возможности длительной жизни и размножения людей в космосе.

Источник : Reuters

