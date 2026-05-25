В июне 2026 года период растущей Луны придется на вторую половину месяца. Он начнется после новолуния и продлится до полнолуния, постепенно усиливая энергию этого лунного цикла.

Фаза растущей Луны традиционно связана с обновлением, планированием, первыми шагами в новых делах и внутренним движением вперед. Это время, когда стоит внимательнее относиться к своим решениям, эмоциям и нагрузке.

Когда будет растущая Луна в июне 2026 года

В июне 2026 года новолуние наступит 15 июня в 05:54.

Период растущей Луны продлится с 16 по 29 июня. Первая четверть Луны наступит 22 июня в 00:55.

Уже 30 июня в 02:57 наступит полнолуние, поэтому 29 июня станет последним полным днем растущей фазы.

Именно этот период считается благоприятным для постепенного старта новых дел, планирования, обучения, внутренних перемен и работы над собой.

Растущая Луна в июне 2026 года – что можно и нельзя делать

16 июня – день лучше провести спокойно, без спешки и резких решений. Стоит сосредоточиться на планировании, домашнем комфорте, отдыхе и внутреннем состоянии. Нежелательно начинать важные дела, перегружать себя, употреблять алкоголь или вступать в споры.

17 июня – благоприятный день для первых шагов в новых делах. Хорошо заниматься учебой, творчеством, рабочими вопросами, поездками и домашними делами. В то же время лучше избегать ссор, раздражения и переедания.

18 июня – день сильной энергии, которую важно направить в конструктивное русло. Можно заниматься спортом, работать над собой и отказываться от вредных привычек. Не стоит принимать финансовые решения, рисковать или начинать дела без подготовки.

19 июня – день выбора, внимательности к словам и собственным реакциям. Хорошо заниматься учебой, семейными делами, спокойным отдыхом и домашним порядком. Лучше не вступать в конфликты, не поддаваться соблазнам и не переутомляться.

20 июня – время для осторожности с информацией, людьми и собственными желаниями. День больше подходит для планирования, творческих замыслов и небольших рутинных дел. Важные старты лучше отложить, а в питании стоит избегать излишеств.

21 июня – благоприятный день для общения, обучения, интеллектуальной работы и духовных практик. Хорошо прислушиваться к интуиции, заниматься дыхательными упражнениями, творчеством и спокойными делами. Не стоит перегружать себя мелочами и вступать в ненужные споры.

22 июня – день перехода между фазами, поэтому слова и эмоции могут иметь особый вес. Стоит быть осторожными в общении, избегать грубости, лжи и резких высказываний. День подходит для примирения, переговоров и домашних дел без спешки.

23 июня – благоприятный день для очищения, обновления, поездок и внутренних перемен. Можно начинать дела, работать над собой, переосмысливать прошлые ошибки и искать новые решения. В то же время лучше не злоупотреблять алкоголем и не втягиваться в конфликты.

24 июня – непростой день, когда могут усиливаться тревожность, сомнения и эмоциональное напряжение. Не стоит начинать новые дела, принимать важные решения или выяснять отношения. Лучше заняться спокойной рутиной, уборкой и самоанализом.

25 июня – хороший день для семейных дел, долгосрочных планов, бизнеса и примирения. Можно закладывать основу для новых проектов, укреплять отношения и возвращаться к важным целям. Не стоит поддаваться резким эмоциям и принимать решения под влиянием настроения.

26 июня – один из самых энергичных дней периода. Хорошо заниматься активной работой, спортом, поездками, оздоровительными практиками и делами, требующими выносливости. Пассивность в этот день нежелательна, но важно не действовать импульсивно.

27 июня – день любви, интуиции и внутренней тишины. Лучше уменьшить нагрузку, посвятить время размышлениям, спокойному отдыху, мягким практикам и заботе о себе. Не стоит начинать важные дела, злоупотреблять алкоголем или перегружать сердце.

28 июня – день обучения, переосмысления и корректировки предыдущих планов. Новые дела лучше не начинать, зато можно исправлять ошибки, вносить изменения в текущую работу и заниматься самоанализом. День также подходит для ухода за собой.

29 июня – удачный день для активных действий, новых дел, творчества, обучения, бизнеса и финансовых вопросов. Это хорошее время для решений, которые давно откладывались. В то же время стоит беречь глаза, меньше перегружать себя информацией и не злоупотреблять алкоголем.

В целом период растущей Луны в июне 2026 года благоприятен для постепенного движения вперед, планирования, обучения, внутреннего обновления и старта дел, к которым вы уже готовы.

Самое главное — не торопиться, прислушиваться к собственному состоянию и не игнорировать дни, когда лучше сделать паузу.

