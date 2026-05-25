Движение АТЕШ заявило, что его агенты вывели из строя часть систем связи и энергообеспечения ПВО РФ в районе Новороссийска перед ударом Сил обороны Украины по нефтебазе Грушевая балка.

Атеш “ослепил” ПВО РФ перед атакой на Новороссийск

По данным движения Атеш, диверсии провели в районе Новороссийска накануне удара Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре РФ в ночь на 23 мая.

Партизаны утверждают, что их агенты повредили несколько башен связи, которые обеспечивали координацию между подразделениями российской противовоздушной обороны.

Кроме того, была выведена из строя трансформаторная подстанция, которая обеспечивала электроснабжение части военных и коммуникационных объектов.

В Атэш заявили, что из-за этого стационарные российские радары потеряли стабильную работу, а системы обнаружения беспилотников на подступах к Новороссийску фактически были “ослеплены”.

— Подразделения ПВО потеряли возможность своевременно реагировать на низколетящие цели, — утверждают в движении.

Что известно о Грушевой балке

Грушевая балка — один из крупнейших нефтяных резервуарных комплексов России и крупнейшее нефтяное хранилище Кавказа, расположенное вблизи Новороссийска в Краснодарском крае РФ.

Комплекс входит в структуру Черномортранснефть, которая является частью российской компании Транснефть. Объект работает в связке с перевалочным комплексом Шесхарис и является ключевым элементом нефтяной логистики РФ на Черном море.

По данным открытых источников, общая вместимость резервуаров Грушевой балки составляет около 1,2 млн кубометров или тонн нефтепродуктов. В состав комплекса входят:

50 резервуаров ЖБР-10000 общей вместимостью около 500 тыс. кубометров;

14 резервуаров РВСпк-50000 вместимостью около 700 тыс. кубометров.

В 2012 году Грушевую балку и Шесхарис официально объединили в единый перевалочный комплекс. Через него проходит более 30% российского экспорта нефти и нефтепродуктов.

Комплекс обеспечивает:

прием и хранение нефти;

перевалку на танкеры;

транспортировку горючего через систему трубопроводов;

обеспечение военной логистики РФ на юге страны.

В Генштабе ВСУ ранее заявляли, что Грушевая балка используется для обеспечения потребностей российской армии, в частности флота и военной техники.

Напомним, что в ночь на 23 мая украинские дроны атаковали Новороссийск. В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение нефтяного терминала Шесхарис и перевалочной нефтебазы Грушевая балка.

Также подтвержден пожар на территории нефтебазы Грушевая, которая является одним из крупнейших резервуарных комплексов юга России.

Кроме этого, Силы обороны Украины поразили район базирования кораблей так называемого теневого флота России в Черном море. Подтверждено поражение танкера Chrysalis.

