В Крыму реки вышли из берегов и подтопили Бахчисарайский район

В Крыму снова потоп. Из-за непогоды несколько рек вышли из своих берегов и подтопили Бахчисарайский район. Спасатели срочно эвакуируют местных жителей.

Сейчас наводнение причинило вред десяткам жилых домов в Бахчисарайском и Красногвардейском районах.

В населенном пункте Куйбышево Бахчисарайского района подтоплено более 50 жилых домов.

Местных жителей эвакуируют.

В селе Соколиное сходит селевой поток. Пострадал один частный дом.

Очевидці в соцсетях сообщают, что в Бельбекской долине из берегов вышла река Бельбек и затопила село Голубинцы. Также подтоплены и сам Бахчисарай. Ряд дорог в районе перекрыли.

Подтопление отмечают и в Ялте. Один из пользователей опубликовал видео затопленного подземного перехода в городе.

Потоки воды добрались до Судака.

— Все в грязи! — возмущается один из пользователей соцсети.

В оккупированном Крыму объявили штормовое предупреждение и предостерегли относительно опасных гидрометеорологических явлений на реках полуострова.

В нижнем течении реки Бельбек ожидают повышение уровня воды на 2-3 м.

Украина требует от страны-оккупанта обеспечить беспрепятственный и полный доступ на территорию Крымского полуострова мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы обязать РФ выполнять взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву.

Источник: Эхо Мидяйки (Повестка Крыма)