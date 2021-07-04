У Криму знову потоп. Через негоду кілька річок вийшли з своїх берегів і підтопили Бахчисарайського район. Рятувальники терміново евакуюють місцевих жителів.

Наразі повінь заподіяла шкоди десяткам житлових будинків у Бахчисарайський та Красногвардійському районах.

В населеному пункті Куйбишеве Бахчисарайського району підтоплено понад 50 житлових будинків.

Місцевіх жителей евакуюють.

У селі Соколине сходить селевий потік. Постраждав один приватний будинок.

Очевідці в соцмережах повідомляють, що в Бельбекській долині з берегів вийшла річка Бельбек і затопила село Голубинці. Також підтоплено і сам Бахчисарай. Ряд доріг в районі перекрито.

Підтоплення відзначають і в Ялті. Один з користувачів опублікував відео затопленого підземного переходу в місті.

Потоки води дістатися до Судака.

– Брудом вкрито все! – обурюється один з користувачів соцмережі.

В окупованому Криму оголосили штормове попередження и застерегли щодо небезпечних гідрометеорологічних явищ на річках півострова.

У нижній течії річки Бельбек очікують на підвищення рівня води на 2-3 м.

Україна вимагає від країни-окупанта забезпечити безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні та спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, аби змусити РФ виконувати взяті на себе зобов’язання за міжнароднім гуманітарнім правом.

Джерело: Відлуння Мідяйкі (Порядок Криму)