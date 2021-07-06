Около трех часов дня в обычный день возле кременчугской многоэтажки поднялся пронзительный крик, а за ним послышался грохот.

На глазах у свидетелей из окна многоэтажки на землю летел ребенок. 5-летняя девочка упала на клумбу под домом. К ней прибежали испуганные люди. Наверное, они еще долго не смогут забыть увиденное.

На место трагедии примчалась бригада медиков, но надежда на спасение была напрасной. После падения с высоты восьмого этажа врачи лишь констатировали смерть девочки.

Из дома выбежали шокированные пенсионеры-супруги. Оказалось, что мама привезла девочку в гости — к прабабушке и ее мужу.

После трагедии медицинская помощь уже понадобилась исстрадавшимся родственникам. Не могут сдержать слез и соседи семьи. Девочка гостила у прабабушки не в первый раз.

Люди до сих пор не верят, что траурные цветы и детские игрушки под их окнами — это не кошмарный сон, а жестокая реальность.

Жители подъезда, где и произошла трагедия, говорят о семье только хорошее. И очень озабочены самочувствием дедушки с бабушкой после того, что и пережить невозможно.

Выяснилось, что ребенок оперся о москитную сетку и выпал из окна восьмого этажа. Предполагают, что девочка могла и сама открыть окно, пока взрослые на мгновение отвлеклись.

Представитель Кременчугского районного управления полиции Анна Васенко советует взрослым обращать внимание на металлопластиковые конструкции как в частных домах, так и в квартирах.

Также ни в коем случае нельзя оставлять в помещении ребенка с открытым окном, а еще лучше устанавливать специальные ручки с замками.

Тогда ребенок не сможет самостоятельно изменить положение оконной створки, поскольку москитная сетка не способна выдержать даже вес кота, не говоря уже о ребенке. Иначе последствия могут быть ужасающими. Это из практики прекрасно знают врачи скорой.

Заместитель главного врача станции экстренной медицинской помощи Кременчуга Геннадий Стасенко рассказал, что первоочередно — это черепно-мозговая травма, переломы позвоночника и конечностей, а также повреждения органов и внутренние кровотечения. По его словам, такие пациенты очень тяжелые.

За 25 лет стажа медицинский работник помнит лишь один случай, когда ребенку посчастливилось не травмироваться после падения с четвертого этажа.