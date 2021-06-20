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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В пригороде Одессы девочка упала с 9-го этажа и осталась живой

В пригороде Одессы девочка упала с 9-го этажа и осталась живой

В Одесской области четырехлетняя девочка упала с балкона девятого этажа жилого дома.

По предварительным данным, ребенок играл на балконе. В это время ее родители занимались ремонтом в другой комнате жилья.

К счастью, она выжила, поскольку зацепилась за деревья, которые росли под окном многоэтажки. Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В то же время в Нацполиции сообщили об еще одном случае травмирования двухлетнего мальчика. По предварительным данным, малыш выпал из окна второго этажа.

В это время его мать суетилась на кухне. Мальчик играл в комнате, а затем залез на подоконник и оперся на москитную сетку.

Сейчас двухлетний малыш находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Эти события произошли в разных населенных пунктах Одесской области. В полиции призывают родителей внимательно следить за маленькими детьми и не оставлять малышей без присмотра взрослых.

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Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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