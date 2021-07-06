Близько третьої години у звичайний день біля кременчуцької багатоповерхівки здійнявся пронизливий крик, а за ним почувся гуркіт.

На очах у свідків із вікна багатоповерхівки на землю летіла дитина. 5-річна дівчинка впала на клумбу під будинком. До неї збіглися перелякані люди. Напевно, вони ще довго не зможуть забути побачене.

На місце трагедії примчала бригада медиків, але надія на порятунок була марною. Після падіння з висоти восьмого поверху лікарі лише констатували смерть дівчинки.

З будинку вибігло шоковане подружжя пенсіонерів. Виявилося, що мама привезла дівчинку в гості – до прабабусі та її чоловіка.

Після трагедії медична допомога вже знадобилася згорьованим родичам. Не можуть стримати сліз і сусіди родини. Дівчинка гостювала у прабабусі не перший раз.

Люди досі не вірять, що траурні квіти та дитячі іграшки під їхніми вікнами – це не кошмарний сон, а жорстока реальність.

Мешканці під’їзду, де й сталася трагедія, говорять про родину тільки хороше. Та дуже переймаються самопочуттям дідуся з бабусею після того, що й пережити неможливо.

З’ясувалося, що дитина обперлася об москітну сітку і випала з вікна восьмого поверху. Припускають, що дівчинка могла й сама відчинити вікно, доки дорослі на мить відволіклися.

Речниця Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко радить дорослим звертати увагу на металопластикові конструкції як у приватних будинках, так і у квартирах.

Також ні в якому разі не можна залишати у приміщенні дитину з відкритим вікном, а ще краще встановлювати спеціальні ручки із замками.

Тоді дитина не зможе самостійно змінити положення віконної стулки, оскільки москітна сітка не здатна витримати навіть вагу кота, не кажучи вже про дитину. Інакше наслідки можуть бути жахливими. Це із практики чудово знають лікарі швидкої.

Заступник головного лікаря станції екстреної медичної допомоги Кременчука Геннадій Стасенко розповів, що першочергово – це черепно-мозкова травма, переломи хребта та кінцівок, а також пошкодження органів та внутрішні кровотечі. За його словами, такі пацієнти дуже важкі.

За 25 років стажу медичний працівник пам’ятає лише єдиний випадок, коли дитині пощастило не травмуватися після падіння з четвертого поверху.