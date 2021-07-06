Бежал с головой жертвы: виновник ДТП под Тернополем вернулся с РФ и предстал перед судом

В Тернополе суд продолжил рассмотрение по делу смертельного ДТП, которое произошло почти 16 лет назад.

Тогда под колесами автомобиля Opel трагически погибли двое несовершеннолетних девушек.

16-летняя Наталья и 17-летняя Светлана стали жертвами пьяного водителя: им оказался 26-летний Олег Струнь, работник местной налоговой инспекции.

Свидетели последствий ужасного ДТП подтверждают: тело одной девушки автомобиль протащил по дороге еще 30 метров, а младшая девушка осталась лежать под забором без головы.

Позже следствие установит, что состояние пьяного водителя было настолько неадекватным, что он не сразу понял: в результате столкновения голова школьницы залетела в салон его авто.

Родные погибшей Натальи вспоминают, что голову дочери искали пять дней после того, как произошло ДТП. И только после похорон им позвонили из полиции и сообщили о находке.

— Голова была на переднем сиденье. Он (водитель — Ред.) ее забрал, они ее прятали. Мама Натали ходила, на колени падала. Отдайте, надо же дочку всю похоронить. Но нет, днем мы похоронили, а вечером голова “нашлась” в лесу. Одна царапинка на лице. Даже лучше была, чем тело, — вспоминает бабушка погибшей девочки.

Убийца сбежал в РФ, но вернулся

Правоохранители так и не смогли задержать виновника резонансного ДТП. Пока решался вопрос об открытии уголовного дела, Олег Струнь успел покинуть Украину.

Как пояснили родные погибших девушек, мужчина скрывался в Москве и ждал, пока пройдут все сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

В начале июля Олег Струнь вернулся в Украину и самостоятельно обратился в полицию. Суд возобновил рассмотрение дела, и в настоящее время подозреваемого поместили в камеру СИЗО.

Как выяснили журналисты, мужчина долгое время возглавлял топ-10 украинцев, которые совершили ужасное преступление и сбежали от правосудия.

Дождутся ли семьи погибших школьниц на реальное наказание для убийцы, будут решать следователи и судьи.