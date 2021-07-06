Тікав з головою жертви: винуватець ДТП під Тернополем повернувся з РФ і постав перед судом

В Тернополі суд продовжив розгляд у справі смертельної ДТП, яка сталася майже 16 років тому.

Тоді під колесами автомобіля Opel трагічно загинули двоє неповнолітніх дівчат.

16-річна Наталя та 17-річна Світлана стали жертвами п’яного водія: ним виявився 26-річний Олег Струнь, працівник місцевої податкової інспекції.

Свідки наслідків жахливої ДТП підтвержують: тіло однієї дівчини автомобіль протягнув по дорозі ще 30 метрів, а молодша дівчина залишилася лежати під парканом без голови.

Пізніше слідство встановить, що стан п’яного водія був настільки неадекватним, що він не відразу зрозумів: внаслідок зіткнення голова школярки залетіла в салон його авто.

Рідні загиблої Наталі згадують, що голову доньки шукали п’ять днів після того, як сталася ДТП. І лише після похорону їм зателефонували з поліції та повідомили про знахідку.

– Голова була на передньому сидінні. Він (водій – Ред.) її забрав, вони її переховували. Мама Наталі ходила, на коліна падала. Віддайте, треба ж дочку всю поховати. Але ні, вдень ми поховали, а ввечері голова “знайшлася” в лісі. Одна була подряпинка на лиці. Навіть краща була, ніж тіло, – згадує бабуся загиблої дівчинки.

Вбивця втік в РФ, але повернувся

Правоохоронці так і не змогли затримати винуватця резонансного ДТП. Поки вирішувалося питання про відкриття кримінальної справи, Олег Струнь встиг покинути Україну.

Як пояснили рідні загиблих дівчат, чоловік переховувався в Москві і чекав, поки минуть усі строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На початку липня Олег Струнь повернувся в Україно і самостійно звернувся до поліції. Суд відновив розгляд справи, і наразі підозрюваного помістили в камеру СІЗО.

Як з’ясували журналісти, чоловік довгий час очолював топ-10 українців, які скоїли жахливий злочин і втекли від правосуддя.

Чи дочекаються родини загиблих школярок на реальне покарання для вбивці, вирішуватимуть слідчі й судді.