В одном из курортных поселков Одесской области 23-летний парень зарезал ножом 48-летнего заробитчанина. За такое нападающему грозит до 15 лет заключения.

Инцидент произошел в Затоке. Парень из Сум ударил несколько раз ножом 48-летнего мужчину, приехавшего на заработки из Львовской области.

Зарезал и похитил сумку с вещами: в Затоке 23-летний парень жестоко убил заробитчанина / 4 фотографии

После чего фигурант прихватив с собой сумку с вещами потерпевшего, скрылся с места происшествия.

Работники магазина, возле которого произошло происшествие, вызвали медиков. Однако спасти жизнь мужчине не удалось.

Полицейские начали поиски нападающего. За максимально короткое время они задержали его и собрали вещественные доказательства — похищенные вещи и нож.

По данным полицейских, этих вещей нападающий пытался избавиться.

В то же время правоохранители выяснили, что парень приехал в область на отдых вместе с семьей.

Ему объявили подозрение в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 УК Украины. За это ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.