В одному з курортних селищ Одещини 23-річний хлопець зарізав ножем 48-річного заробітчана. За таке нападникові світить до 15 років ув’язнення.

Інцидент стався в Затоці. Хлопець із Сум вдарив кілька разів ножем 48-річного чоловіка, який приїхав на заробітки з Львівської області.

Зарізав і викрав сумку з речами: у Затоці 23-річний хлопець жорстоко вбив заробітчанина / 4 фотографии

Після чого фігурант прихопивши з собою сумку з речами потерпілого, втік з місця події.

Працівники крамниці, біля якої сталася надзвичайна подія, викликали медиків. Однак врятувати життя чоловіку не вдалося.

Поліцейські почали пошуки нападника. За максимально короткий час вони затримали його та зібрали речові докази – викрадені речі та ніж.

За даними поліцейських, цих речей нападник намагався позбутися.

Водночас правоохоронці з’ясували, що хлопець приїхав в область на відпочинок разом із сім’єю.

Йому оголосили підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 КК України. За це йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.