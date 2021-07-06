6 июля на Камчатке (территория РФ) исчез самолет Ан-26, следовавший в Палану. На борту находилось более 20 пассажиров, среди них ребенок.

Также к полету были привлечены шесть членов экипажа. Ан-26 перестал выходить на связь во время посадки.

На поиски самолета вылетели спасатели, также привлекли дроны.

Сейчас по маршруту самолета летят два поисковые вертолеты.

Называют две возможные причины исчезновения — отказ двигателя или плохая видимость из-за непогоды.

По данным местных СМИ, Ан-26 мог упасть в море.

Этот самолет использовали с 1982 года. Срок действия сертификата о пригодности для летания заканчивался в августе 2021 года.

дополняется …

Источник: Интерфакс