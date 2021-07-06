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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Не виходить на зв’язок: на Камчатці зник літак із понад 20 пасажирами

вантажний літак Boeing 737

6 липня на Камчатці (територія РФ) зник літак Ан-26, який прямував до Палани. На борту перебувало понад 20 пасажирів, серед них дитина.

Також до польоту були долучені шість членів екіпажу. Ан-26 перестав виходити на зв’язок під час посадки.

За даними прокуратури, на борту перебувало загалом 29 осіб, з них – 23 пасажири і шість членів екіпажу.

На пошуки літака вилетіли рятувальники, також залучили дрони та пожежників.

Наразі за маршрутом літака летять два пошукові вертольоти, а Камчатська транспортна прокуратура почала перевірку.

Називають дві можливі причини зникнення  – відмова двигуна або погана видимість через негоду.

За даними місцевих ЗМІ, Ан-26 міг впасти у море.

Цей літак використовували з 1982 року. Термін дії сертифіката про придатність для літання закінчувався у серпні 2021 року.

Джерело: Інтерфакс

Фото: Depositphotos

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