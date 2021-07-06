6 липня на Камчатці (територія РФ) зник літак Ан-26, який прямував до Палани. На борту перебувало понад 20 пасажирів, серед них дитина.
Також до польоту були долучені шість членів екіпажу. Ан-26 перестав виходити на зв’язок під час посадки.
За даними прокуратури, на борту перебувало загалом 29 осіб, з них – 23 пасажири і шість членів екіпажу.
На пошуки літака вилетіли рятувальники, також залучили дрони та пожежників.
Наразі за маршрутом літака летять два пошукові вертольоти, а Камчатська транспортна прокуратура почала перевірку.
Називають дві можливі причини зникнення – відмова двигуна або погана видимість через негоду.
За даними місцевих ЗМІ, Ан-26 міг впасти у море.
Цей літак використовували з 1982 року. Термін дії сертифіката про придатність для літання закінчувався у серпні 2021 року.
Джерело: Інтерфакс