6 липня на Камчатці (територія РФ) зник літак Ан-26, який прямував до Палани. На борту перебувало понад 20 пасажирів, серед них дитина.

Також до польоту були долучені шість членів екіпажу. Ан-26 перестав виходити на зв’язок під час посадки.

За даними прокуратури, на борту перебувало загалом 29 осіб, з них – 23 пасажири і шість членів екіпажу.

На пошуки літака вилетіли рятувальники, також залучили дрони та пожежників.

Наразі за маршрутом літака летять два пошукові вертольоти, а Камчатська транспортна прокуратура почала перевірку.

Називають дві можливі причини зникнення – відмова двигуна або погана видимість через негоду.

За даними місцевих ЗМІ, Ан-26 міг впасти у море.

Цей літак використовували з 1982 року. Термін дії сертифіката про придатність для літання закінчувався у серпні 2021 року.

Джерело: Інтерфакс