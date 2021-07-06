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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Обещала друзьям покончить с собой: в Киеве нашли мертвой 18-летнюю девушку

Обещала друзьям покончить с собой: в Киеве нашли мертвой 18-летнюю девушку

В Дарницком районе Киева нашли мертвой 18-летнюю девушку. Ее тело лежало в кустах вблизи парка Партизанской славы.

Накануне об исчезновении девушки на своей странице в Facebook сообщила одна из ее подруг.

— Поиск закрыт. Полиция нашла Руслану. К сожалению, мы не успели, – отметила девушка.

18-летняя Руслана Грига была одета в серо-голубую кофточку и длинную черную юбку. В последний раз выходя из дома, она взяла с собой желтый рюкзак.

Девочка пропала вечером 4 июля. Всю ночь территорию парка обыскивали неравнодушные знакомые Русланы и правоохранители.

Выяснилось, что перед своим исчезновением девушка предупредила друзей о намерении покончить жизнь самоубийством.

По неподтвержденной информации, перед смертью она выпила сильнодействующие психотропные таблетки.

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