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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Обіцяла друзям накласти на себе руки: у Києві знайшли мертвою 18-річну дівчину

Обіцяла друзям накласти на себе руки: у Києві знайшли мертвою 18-річну дівчину

В Дарницькому районі Києва знайшли мертвою 18-річну дівчину. Її тіло лежало в кущах поблизу парку Партизанської слави.

Напередодні про зникнення дівчини на своїй сторінці у Facebook повідомила одна з її подруг.

– Пошук закритий. Поліція знайшла Руслану. На жаль, ми не встигли, – зазначила дівчина.

18-річна Руслана Грига була одягнена у сіро-блакитну кофтинку та довгу чорну спідницю. Востаннє виходячи з дому, вона взяла із собою жовтий рюкзак.

Дівчинка зникла ввечері 4 липня. Всю ніч територію парку обшукували небайдужі знайомі Руслани та правоохоронці.

З’ясувалося, що перед своїм зникненням дівчина попередила друзів про намір покінчити життя самогубством.

За непідтвердженою інформацією, перед смертю вона випила сильнодіючі психотропні таблетки.

 

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