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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Случайно уронила телефон: под Одессой в выгребной яме туалета погибла 16-летняя девушка

Случайно уронила телефон: под Одессой в выгребной яме туалета погибла 16-летняя девушка

В Арцизе в Южном трагически погибла 16-летняя девушка. Она упала в выгребную яму уличного туалета, пытаясь достать мобильный телефон.

Инцидент произошел утром 7 июля во дворе дома, где школьница жила c родителями.

По предварительной информации, она хотела достать телефон, который случайно упал в яму.

Зацепившись за деревянную балку, девушка упала вниз, где задохнулась парами канализационных газов.

Под Одессой в выгребной яме туалета погибла 16-летняя девочка (ФОТО)

Правоохранители квалифицировали гибель школьницы по ч. 1 ст. 115 с пометкой Несчастный случай.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Источник: Нацполиция

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