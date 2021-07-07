Под Одессой в выгребной яме туалета погибла 16-летняя девочка (ФОТО)

В Арцизе в Южном трагически погибла 16-летняя девушка. Она упала в выгребную яму уличного туалета, пытаясь достать мобильный телефон.

Инцидент произошел утром 7 июля во дворе дома, где школьница жила c родителями.

По предварительной информации, она хотела достать телефон, который случайно упал в яму.

Зацепившись за деревянную балку, девушка упала вниз, где задохнулась парами канализационных газов.

Правоохранители квалифицировали гибель школьницы по ч. 1 ст. 115 с пометкой Несчастный случай.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.