Під Одесою у вигрібній ямі туалету загинула 16-річна дівчинка (ФОТО)

В Арцизі під Одесою трагічно загинула 16-річна дівчина. Вона впала до вигрібної ями вуличного туалету, намагаючись дістати мобільний телефон.

Інцидент стався вранці 7 липня на подвір’ї будинку, де жила школярка.

За попередньою інформацією, вона хотіла дістати телефон, який ненароком впустила у яму.

Зачепившись за дерев’яну балку, дівчина впала донизу, де задихнулася парами каналізаційних газів.

Правоохоронці кваліфікували загибель школярки за ч. 1 ст. 115 з позначкою Нещасний випадок.

Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.