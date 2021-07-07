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Наташа Тарчевська |

Випадково впустила телефон: під Одесою у вигрібній ямі туалету загинула 16-річна дівчина

Випадково впустила телефон: під Одесою у вигрібній ямі туалету загинула 16-річна дівчина

В Арцизі під Одесою трагічно загинула 16-річна дівчина. Вона впала до вигрібної ями вуличного туалету, намагаючись дістати мобільний телефон.

Інцидент стався вранці 7 липня на подвір’ї будинку, де жила школярка.

За попередньою інформацією, вона хотіла дістати телефон, який ненароком впустила у яму.

Зачепившись за дерев’яну балку, дівчина впала донизу, де задихнулася парами каналізаційних газів.

Під Одесою у вигрібній ямі туалету загинула 16-річна дівчинка (ФОТО)

Правоохоронці кваліфікували загибель школярки за ч. 1 ст. 115 з позначкою Нещасний випадок.

Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Джерело: Нацполіція

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