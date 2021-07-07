Під Одесою у вигрібній ямі туалету загинула 16-річна дівчинка (ФОТО)

В Арцизі під Одесою трагічно загинула 16-річна дівчина. Вона впала до вигрібної ями вуличного туалету, намагаючись дістати мобільний телефон.
Інцидент стався вранці 7 липня на подвір’ї будинку, де жила школярка.
За попередньою інформацією, вона хотіла дістати телефон, який ненароком впустила у яму.
Зачепившись за дерев’яну балку, дівчина впала донизу, де задихнулася парами каналізаційних газів.
Правоохоронці кваліфікували загибель школярки за ч. 1 ст. 115 з позначкою Нещасний випадок.
Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.