В Чикаго в течение 10-11 июля погибли 11 человек в результате стрельбы с применением огнестрельного оружия. Среди жертв был рэпер KTS Dre, который только вышел из тюрьмы.

31-летний рэпер KTS Dre (настоящее имя Лондре Сильвестр, — Ред.) получил 64 огнестрельных ранения в голову и другие части тела.

По информации американского СМИ, мужчина только что вышел из тюрьмы. Его отпустили домой с применением электронного мониторинга.

Рэпера обвиняли в хранении оружия и сопротивлении полиции.

Через улицу от тюрьмы, где сидел рэпер, на него напали. На месте стрельбы он сразу умер.

По данным полицейских, нападавшие после совершенного преступления запрыгнули в нескольких автомобилей и разъехались в разные стороны.

Также злоумышленники ранили 60-летнюю женщина. Она в момент нападения находилась рядом с Сильвестром.

В то же время пострадала 30-летняя прохожая.

Кроме того, утром в субботу, 10 июля, неизвестный открыл огонь в сторону двух мужчин. В результате инцидента жертвы были серьезно ранены.

Уже днем ​​на одной из автозаправок неизвестные начали стрелять прямо из автомобиля. Таким образом они убили двух мужчин в возрасте 33 и 20 лет.

Также умер от выстрела еще один 39-летний мужчина. Он получил смертельное ранение в грудь.

Как выяснили полицейские, мужчина шел по улице, когда вдруг к нему подъехала машина, из которой выстрелили.

Всего в течение выходных в Чикаго в результате стрельбы погибли 11 человек, еще 29 — пострадали.

Источник: Fox News