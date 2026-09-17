Малолетняя девочка пострадала в ДТП в Великой Солтановке Киевской области.

Об этом 17 сентября сообщили в полиции Киевской области.

ДТП в Великой Солтановке: что известно

ДТП в Великой Солтановке Фастовского района произошло на днях на улице Васильковской.

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По предварительным данным полиции, 15-летний водитель мототранспорта не выбрал безопасную скорость движения, выехал на обочину и наехал на 5-летнюю девочку.

В результате ДТП в Великой Солтановке ребенок получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

Следователи Фастовского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.