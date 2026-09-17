Российские войска утром 17 сентября снова атаковали комбинат Запорожсталь, работа которого была остановлена после предыдущих ударов. По предприятию выпустили две баллистические ракеты.

РФ пытается сорвать восстановление Запорожстали

Как сообщили в Метинвесте, удары пришлись по промышленным площадкам цехов. В результате атаки значительные повреждения получили инженерные и железнодорожные сети, технологическое и вспомогательное оборудование, а также здания цехов.

Погибших нет. Один работник получил осколочные ранения и сотрясение мозга. Его вместе со спасателями деблокировали работники предприятия, предоставили первую помощь и госпитализировали.

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Перед атакой после оглашения ракетной опасности сотрудникам дали команду перейти в укрытия. Пострадавший работник не успел добраться до защитного сооружения.

По словам операционного директора Группы Метинвест Александра Мироненко, с начала августа РФ выпустила по Запорожстали уже 17 баллистических ракет. Нынешняя атака стала четвертой за чуть больше месяц.

Он подчеркнул, что повторные удары по предприятию, которое пока не работает, усложняют его возобновление и возвращение к производству.

На территории комбината продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий обстрелов. После этого специалисты должны оценить масштабы причиненного ущерба.

Напомним, что предыдущий масштабный удар по Запорожстали нанесли 11 августа. Тогда было повреждено технологическое и вспомогательное оборудование, инфраструктура и энергосистема. Погибли 8 работников, еще 28 человек получили ранения, а производство на комбинате полностью остановилось.

27 августа российские войска снова атаковали те же производственные объекты, однако тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Еще одна атака произошла 12 сентября. Тогда под ударом оказалось доменное и сталеплавильное производство, энергетические объекты, сети и логистическая инфраструктура. Четверо работников получили ранения.

В Метинвесте заявили, что продолжают работать над сохранением комбината, его производственного потенциала и возможностью возобновить работу.

Фото: Метинвест

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