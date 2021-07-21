Позвал смотреть мультики: на Винничине 59-летний мужчина хотел растлить двух мальчиков

В селе Шпиковка Винницкой области задержали педофила, который домогался двух мальчиков, живущих по соседству.

В тот день 59-летний Василий встретил на улице двух товарищей, которые шли на речку. Как рассказала мама одного из пострадавших мальчиков, сосед предложил детям пойти в гости “на мультики”.

11-летний Олег и 12-летний Иван не первый раз бывали в гостях у соседа, однако на этот раз вместо мультиков мужчина схватил младшего и потащил в кровать.

Детей спас телефон

Журналистам старший мальчик в деталях рассказал, что сосед пытался сделать с его другом.

Он не убежал, увидев, как издеваются над 11-летним Олегом, а достал телефон и начал снимать все на видео, чтобы остались доказательства.

— Ну он снял с него штаны и сказал: Руки за голову. Ну тот его и послушал. Начал делать всевозможные грязные дела. Потом перевернул его на живот, а я начал это снимать на видео, — рассказал Иван.

Детям чудом удалось вырваться из дома 59-летнего педофила. После увиденного в телефоне мать одного из мальчиков немедленно вызвала полицию.

Что говорят соседи

О странном поведении Василия в селе Шпиковка знали почти все: он часто мог выбежать на улицу голым, ложился на дорогу и приставал к детям.

Однако никто не воспринимал его всерьез, потому что несколько лет назад 59-летний мужчина получил серьезную травму головы.

— Он хороший человек, послушный, помогает всем. Работал когда-то на комбайне и был сорвался с дороги, упал в карьер. Видно, тогда ему что — то и сделалось, — рассказал один из соседей.

В то же время родители некоторых детей в селе вспоминают, что позволяли им играть со старшим мужем, и тот часто угощал детей конфетами.

В полиции уже открыли уголовное производство, в ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

За развращение малолетних следующие восемь лет Василий может провести в тюрьме.