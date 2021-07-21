Покликав дивитися мультики: на Вінничині 59-річний чоловік хотів розбестити двох хлопчиків

У селі Шпиківка Вінницької області затримали педофіла, який домагався двох хлопчиків, що живуть по сусідству.

Того дня 59-річний Василь зустрів на вулиці двох товаришів, які йшли на річку. Як розповіла мама одного із постраждалих хлопчиків, сусід запропонував дітям піти в гості “на мультики”.

11-річний Олег та 12-річний Іван не вперше бували в гостях у сусіда, однак цього разу замість мультиків чоловік схопив молодшого і потягнув у ліжко.

Дітей врятував телефон

Журналістам старший хлопчик у деталях розповів, що сусід намагався зробити з його другом.

Він не втік, побачивши, як знущаються над 11-річним Олегом, а дістав телефон і почав знімати все на відео, щоб залишилися докази.

– Ну він зняв з нього штани і сказав: Руки за голову. Ну той його і послухав. Почав робити всілякі брудні справи. Потім перевернув його на живіт, а я почав це знімати на відео, – розповів Іван.

Дітям дивом вдалося вирватися з будинку 59-річного педофіла. Після побаченого в телефоні матір одного з хлопчиків негайно викликала поліцію.

Що кажуть сусіди

Про дивну поведінку Василя в селі Шпиківка знали майже всі: він часто міг вибігти на вулицю голяка, лягав на дорогу і чіплявся до дітей.

Проте ніхто не сприймав його всерйоз, тому що декілька років тому 59-річний чоловік отримав серйозну травму голови.

– Він хороша людина, послушна, помагає всім. Працював колись на комбайні і був зірвався з дороги, впав у кар’єр. Видно, тоді йому щось і зробилося, – розповів один із сусідів.

Водночас батьки деяких дітей у селі пригадують, що дозволяли їм гратися зі старшим чоловіком, і той часто вгощав дітей цукерками.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження, найближчим часом чоловіку оберуть запобіжний захід.

За розбещення малолітніх наступні вісім років Василь може провести у в’язниці.