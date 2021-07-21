Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Требуют вертолет и 20 пицц: в Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей тюрьмы

тюрьма

Днем 21 июля в одной из тюрем центральной Швеции заключенные захватили в заложники двух надзирателей тюрьмы.

Двое осужденных за убийство мужчин 24 и 30 лет забаррикадировались вместе с надзирателями, мужчиной и женщиной, в одной из тюремных камер.

В обмен на жизнь и безопасность надзирателей заключенные потребовали 20 пицц с шашлыком (пицца-кебаб) и вертолет, чтобы иметь возможность бежать из тюрьмы.

По данным местных СМИ, осужденные связали надзирателей: также они вооружены лезвиями бритвы.

На месте инцидента работают правоохранители, в ближайшее время начнутся переговоры.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка