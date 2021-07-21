Требуют вертолет и 20 пицц: в Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей тюрьмы

Днем 21 июля в одной из тюрем центральной Швеции заключенные захватили в заложники двух надзирателей тюрьмы.
Двое осужденных за убийство мужчин 24 и 30 лет забаррикадировались вместе с надзирателями, мужчиной и женщиной, в одной из тюремных камер.
В обмен на жизнь и безопасность надзирателей заключенные потребовали 20 пицц с шашлыком (пицца-кебаб) и вертолет, чтобы иметь возможность бежать из тюрьмы.
По данным местных СМИ, осужденные связали надзирателей: также они вооружены лезвиями бритвы.
На месте инцидента работают правоохранители, в ближайшее время начнутся переговоры.
JUST NU: Pizzor på väg till Hällbyanstalten efter krav från gisslantagarnahttps://t.co/wk2EDCL9VR pic.twitter.com/lybdqVb38c
— Aftonbladet (@Aftonbladet) July 21, 2021